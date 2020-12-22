Экс-голкипер ПСЖ Сиригу близок к тому, чтобы покинуть одного из аутсайдеров Серии А.

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За сообщением издания Gazzetta dello Sport, в лагере "волков" недовольны игрой Пау Лопеса и Антонио Миранте. Клуб хотел бы отдать Лопеса в аренду в январе. Если такой вариант будет возможен, римляне попытаются приобрести Сиригу на позицию первого номера.

Напомним, Сиригу после перехода из ПСЖ провел за "быков" 131 матч, пропустив при этом 186 голов. Контракт 33-летнего голкипера с туринцами действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 млн евро.

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