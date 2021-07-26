Защитник Шахтера Маркос Сиприано стал игроком Сьона, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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22-летний защитник перешел в швейцарский клуб на правах аренды и будет выступать за представителя чемпионата Швейцарии до конца сезона-2021/22. Подробности сделки не сообщаются, однако по информации СМИ Сьон будет иметь первоочередное право выкупа игрока.

Напомним, Сиприано присоединился к Шахтеру летом 2018 г. из бразильского Сан-Паулу за 1 млн евро. Всего провел за "горняков" 25 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает бразильца в 1,3 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии Сьон в переходных матчах спасся от вылета из элиты.

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