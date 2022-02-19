Сиприано может остаться в Сьоне – Шахтер получил еще одного претендента на игрока
21:05 - Читати українською
Полузащитник Сьона Маркос Робсон Сиприано, права на которого принадлежат Шахтеру, имеет варианты с полноценным уходом из донецкого клуба.
Сьон намерен активировать опцию выкупа принадлежащего Шахтеру Сиприано – швейцарцы готовы заплатить 1,5 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Впрочем, в гонку включился Андерлехт, готовый приобрести бразильца летом – стороны уже ведут переговоры.
Добавим, что Сиприано провел 21 поединок за Сьон в текущем сезоне, в котором отличился 1 ассистом. В Шахтере он выступал с 2018 года по лето 2021 года.
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