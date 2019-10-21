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Сиприано: Готов играть на любой позиции, потому что Шахтер – это ворота в Европу

14:22 59 Читати українською
Сиприано: Готов играть на любой позиции, потому что Шахтер – это ворота в Европу
Маркос Сиприано / ФК Шахтер

Бразильский легионер донецкого Шахтера Маркос Сиприано прокомментировал решение Луиша Каштру задействовать его на позиции левого защитника в матче 11-го тура УПЛ против Колоса (6:0).

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

"Для меня не составит проблем сыграть слева в защите, потому что я выступал на этой позиции в 13 лет. Я сыграл на этой позиции в товарищеском матче, все прошло очень хорошо, меня все хвалили. Потом меня спросили, хочу ли я играть на этой позиции. Поскольку я уже играл там, мне не трудно. Просто еще одна позиция, на которой могу сыграть. Футболист должен уметь играть независимо от места на поле.

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Я показываю свой лучший футбол в качестве вингера или крайнего защитника. Это не проблема для меня. Я готов играть 90 минут. Это только начало, теперь нужно завоевать место в составе.

Мне очень полезно играть за Шахтер. Это клуб, который все в Европе уважают, всем нравится на него смотреть, потому что здесь играет много хороших игроков. Шахтер – большие ворота в Европу и к мечтам. Ежегодно он играет в ЛЧ и становится чемпионом Украины", – цитирует Сиприано ESPN.

Напомним, бразилец перешел в Шахтер летом 2018 года из Сан-Паулу. В этом сезоне он провел 2 матча в УПЛ.

Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над Динам​о​​​​​​

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