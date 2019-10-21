Сиприано: Готов играть на любой позиции, потому что Шахтер – это ворота в Европу

Бразильский легионер донецкого Шахтера Маркос Сиприано прокомментировал решение Луиша Каштру задействовать его на позиции левого защитника в матче 11-го тура УПЛ против Колоса (6:0).

"Для меня не составит проблем сыграть слева в защите, потому что я выступал на этой позиции в 13 лет. Я сыграл на этой позиции в товарищеском матче, все прошло очень хорошо, меня все хвалили. Потом меня спросили, хочу ли я играть на этой позиции. Поскольку я уже играл там, мне не трудно. Просто еще одна позиция, на которой могу сыграть. Футболист должен уметь играть независимо от места на поле.

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Я показываю свой лучший футбол в качестве вингера или крайнего защитника. Это не проблема для меня. Я готов играть 90 минут. Это только начало, теперь нужно завоевать место в составе.

Мне очень полезно играть за Шахтер. Это клуб, который все в Европе уважают, всем нравится на него смотреть, потому что здесь играет много хороших игроков. Шахтер – большие ворота в Европу и к мечтам. Ежегодно он играет в ЛЧ и становится чемпионом Украины", – цитирует Сиприано ESPN.

Напомним, бразилец перешел в Шахтер летом 2018 года из Сан-Паулу. В этом сезоне он провел 2 матча в УПЛ.

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