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Сиприано – о матче с Вольфсбургом: Мы идем за титулом Лиги Европы

4 августа 22:41 - Читати українською
Сиприано – о матче с Вольфсбургом: Мы идем за титулом Лиги Европы
Маркос Сиприано / ФК Шахтер

Хавбек донецкого Шахтера озвучил свое мнение относительно матча 1/8 финала ЛЕ против Вольфсбурга.

 

"Ожидания самые лучшие от этого матча. Нам удалось завершить сезон УПЛ титулом, провели превосходную подготовку.

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Имеем большую уверенность в проделанной работе. Идем за победами и титулом ЛЕ", – цитирует бразильского полузащитника Fox Sports.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург состоится завтра, 5 августа, начало в 19:55.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

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Шахтер Шахтер Лига Европы Маркос Робсон Маркос Робсон Сиприано Шахтер - Вольфсбург
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