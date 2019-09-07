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Синиша Михайлович пропустит матч с Брешией из-за начала второго курса химиотерапии

16:43 16 Читати українською
Синиша Михайлович пропустит матч с Брешией из-за начала второго курса химиотерапии
Синиша Михайлович / AP

Наставник итальянского клуба продолжает борьбу с тяжелым недугом.

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, борющийся с лейкемией, не будет руководить командой в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Брешией» 15 сентября. 50-летний сербский специалист в это время будет проходить второй курс химиотерапии, сообщает Gazzetta dello sport.

Михайлович борется с тяжелой болезнью – специалист начал курс химиотерапии

Михайловичу диагностировали агрессивную форму лейкемии этим летом и он уже прошел первый курс лечения. Несмотря на болезнь, Синиша наблюдал за тренировками «Болоньи» и общался с футболистами по видеосвязи, а в начале сезона даже присутствовал на тренерской скамейке в матчах с «Вероной» (1:1) и СПАЛ (1:0). Врачи разрешили тренеру провести пару недель с женой и детьми.

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Теги
Италия Брешия Брешия Болонья Болонья Серия А Синиша Михайлович Синиша Михайлович
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