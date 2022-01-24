Синхронные ошибки в видеообзоре матча Герта – Бавария – 1:4
11:47 - Читати українською
Бавария разгромила Герту в 20-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Корентен Толиссо 25’
Томас Мюллер 45’
Лерой Сане 75’
Серж Гнабри 79’
25’ Корентен Толиссо
45’ Томас Мюллер
75’ Лерой Сане
79’ Серж Гнабри
Мюнхенцы забили в ворота берлинцев 6 мячей за весь поединок, но первый и последний были отменены после просмотров VAR из-за офсайда и игры рукой соответственно. Герта отличилась только раз.
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В матче было немало ошибок: результативные паси на соперников от кипера "Старой леди" Александера Шволова и защитника "ротен" Дайота Упамекано, а также ошибки обороны берлинцев при стандартах.
Бавария благодаря победе закрепила лидерство и набрала 49 пунктов, а Герта с 22 очками осталась 13-й.
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