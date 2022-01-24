Бавария разгромила Герту в 20-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Мюнхенцы забили в ворота берлинцев 6 мячей за весь поединок, но первый и последний были отменены после просмотров VAR из-за офсайда и игры рукой соответственно. Герта отличилась только раз.

Бавария разгромила Герту, воспользовавшись детскими ошибками берлинцев, РБ Лейпциг уверенно одолел Вольфсбург

В матче было немало ошибок: результативные паси на соперников от кипера "Старой леди" Александера Шволова и защитника "ротен" Дайота Упамекано, а также ошибки обороны берлинцев при стандартах.