"В Украине продолжается война уже четвертый год, и для меня не совсем понятна ситуация, когда наши ребята играют в футбол. Да, можно говорить, что это все для людей, которым сейчас нелегко, для воинов, но это очень сложно, когда надо переключаться учитывая то, сколько в Украине гибнет мирных людей. А что касается непосредственно игры, то в первом поединке наша сборная мне понравилась, а вот матч в Генке, мягко говоря, оставил много вопросов. Практически вся игра шла на одни ворота. Результат говорит сам за себя.

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Я наблюдаю за сборной Украины, и у меня складывается впечатление, что мы не имеем единого коллектива. Да, по именам команда неплохая, но нет, как мне кажется, сплоченности, все сами по себе, каждый со своими мыслями. Считаю, что и в тренерском штабе есть проблемы: одного берут, другого не берут, третьего ставят. Я могу ошибаться, но такое мнение складывается со стороны.

И если честно, я не удивлен, что сборная Украины проиграла этот матч, хотя если говорить о двухматчевом противостоянии, то "сине-желтые" могли достичь и большего", – сказал Пасулько в интервью Украинскому футболу.

К слову, Виктор Пасулько вместе со сборной Советского Союза завоевывал серебряные медали чемпионата Европы 1988 года в ФРГ.

Напомним, сборная Украины уступила команде Бельгии со счетом 4:3 по сумме двух матчей и не смогла пробиться в элитный дивизион Лиги наций.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда