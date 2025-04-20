В МЛС состоялись матчи 9-го тура, в котором приняли участие и украинцы. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 9-й тур

Остин – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:0

Гол: Васкес, 81

Удаление: Хинес-Ике, 90+2 (Остин)

Нереализованный пенальти: Васкес, 67

Коламбус Крю – Интер Майами – 0:1

Гол: Кремаски, 30

Монреаль – Орландо – 0:0

Портленд – Лос-Анджелес – 3:3

Голы: Мора, 8 (пен), 66, Морено, 42 – Жиру, 45, Мартинес, 64, Буанга, 90 (пен)

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Александр Сваток помог Остину одержать тяжелую победу над Лос-Анджелес Гэлакси. Единственный гол в матче забил Васкес на 81 минуте. Впрочем, нападающий имел шанс оформить гол раньше, но не реализовал пенальти в середине второго тайма. Сваток отыграл весь матч, точность его передач составила 91%. На 73 минуте у Александра был шанс отличиться, но голкипер ста на пути.

Коламбус Крю проиграл Интер Майами. Лионель Месси второй матч подряд не может оформить результативное действие, впервые в текущем сезоне. Автором победного гола стал Кремаски. Евгений Чеберко появился на поле лишь во втором тайме. Украинец поразил своей точностью передач (100%). Дважды защитник пытался пробить по воротам, но все его удары были заблокированы.

В составе Монреалая с первых минут вышел Геннадий Синчук. Впрочем, украинец не сумел помочь команде победить, в итоге лишь ничья с Орландо. Геннадий имеет три удачных попытки дриблинга, выиграл семь единоборств, но в атаке почти ничего не продемонстрировал.

Лос-Анджелес расписал зрелищную ничью с Портлендом, но без участия Артема Смолякова. Украинец третий матч не получает игрового времени, оставаясь на скамье запасных. Оливье Жиру в матче отличился фантастическим голом со штрафного на 45 минуте. Этот гол стал дебютным французу. А ничью для Лос-Анджелеса принес Буанга, реализовавший пенальти на 90 минуте.