В матче третьего тура североамериканского Кубка лиг Монреаль Геннадия Синчука уступил Пуэбли – 1:2. Украинский вингер вышел в старте канадского клуба и отыграл 45 минут.

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В течение матча Синчук имел несколько возможностей, чтобы забить гол, а в конце первого тайма прошелся с мячом и пробил в дальний угол. После опасного момента американские комментаторы выразили свое восхищение игрой украинского вингера.

Добавим, что в мае Геннадий Синчук получил тяжелую травму – перелом ноги, однако смог быстро вернуться и показывать высокий уровень игры. После своего восстановления Синчук опубликовал сообщение в Instagram с надписью "Тяжелые времена делают тебя сильнее". На публикации футболиста изображено его рукопожатие с Лионелем Месси во время матча против Интер Майами.

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