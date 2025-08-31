Украинские легионеры индивидуально провели не слишком удачный день в МЛС. Результаты и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

МЛС, матчи команд с украинцами

Нью-Йорк РБ – Коламбус Крю – 0:0

Торонто – Монреаль – 1:1

Голы: Осорио, 89 – Сили, 84

Остин – Сан-Хосе Эртквейкс – 3:1

Голы: Букари, 12, Узуни, 33, Уилсон, 77 (аг) – Мьюни, 53

Евгений Чеберко пятый раз подряд сидел на скамейке запасных Коламбуса. Тревожная тенденция началась после неудачного матча Кубка лиг против Толуки (2:3), а теперь продолжается и в МЛС. Сегодня украинский центрбек вышел на 20 минут и помог команде зафиксировать нулевую ничью против Нью-Йорк РБ. Коламбус не может выиграть 4 тура подряд, рискуя выпасть из зоны плей-офф.

Геннадий Синчук начал в старте канадское дерби против Торонто, но за час своего игрового времени не впечатлил. Вингер Монреаля получил одну из худших оценок в составе обеих команд. Уже после замены Синчука произошло все самое интересное – партнеры украинца оказались впереди, но через 5 минут растеряли преимущество. Монреаль и Торонто плетутся среди аутсайдеров Восточной конференции.

Александр Сваток отыграл полный матч за Остин. Техасцы уверенно разобрались с Сан-Хосе, хотя единственный пропущенный состоялся как раз при случайном содействии украинца. Сваток хотел заблокировать удар, но мяч удобно отскочил к Мьюни. Остин все же победил и запрыгнул в зону плей-офф Западной конференции.

