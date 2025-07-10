Монреаль сыграл вничью с Форджем (2:2) в четвертьфинале канадского Чемпионшипа. Результат и видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".

Чемпионшип, Канада

Монреаль – Фордж – 2:2 (первый матч 0:1)

Голы: Овусу, 58, 90+5 – Боржес, 79, Беккер, 82

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Монреаль после поражения от Интера Майами не смог пробиться в полуфинал Чемпионшипа, сыграв вничью с Форджем и проиграв с общим счетом 2:3.

После перерыва Овусу вывел свою команду вперед, но надежды на овертайм растаяли после гола Боржеса, а затем Монреаль пропустил еще раз. Геннадий Синчук появился на поле в начале второго тайма. Украинец принял участие во втором голе, поддержав атаку своей команды. Впрочем, эти старания были напрасными. Монреаль не сумел пробиться в полуфинал.