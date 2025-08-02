Состоялись очередные матчи Кубка лиг. Результаты и видеообзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок лиг

Коламбус Крю – Пуэбла – 3:1

Голы: Мейнехе, 14, Росси, 16, Эррера, 39 – Лосано, 45+1

Толука – Монреаль – 2:1

Голы: Ангуло, 23, Паулинью, 26 – Моралес, 20

Лос-Анджелес – Пачука – 1:1 (по пен. 4:2)

Голы: Буанга, 10 – Монтиэль, 32

Удаления: Ордас, 29 – Кадис, 83

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Коламбус Крю победил Пуэблу со счетом 3:1. Еще до 20 минуты команда Чеберка установила преимущество над соперником в два мяча. Сам Евгений появился на поле лишь во втором тайме. Украинец совершил два выноса, выиграл два единоборства, а точность его составила 96%.

Монреаль проиграл Толуке. Геннадий Синчук вышел в стартовом составе и отметился дебютным ассистом за канадцев, подав классно угловой. Впрочем, не суждено было Монреалю победы. Толука оформила два гола за три минуты, а Паулинью забил шедевр бисиклетой.

Лос-Анджелес во втором матче подряд решал все в серии пенальти. На этот раз с Пачукой. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в пробитии 11-метровых сильнее оказался клуб Смолякова. Артем сыграл всего 23 минуты.