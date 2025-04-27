В ночь на воскресенье, 27 апреля, состоялся ряд матчей МЛС. Отчет об играх украинцев читайте на "Футбол 24".

МЛС, 10-й тур

Хьюстон Динамо – Остин – 2:0

Голы: Лингр, 61, Понсе, 79

Коламбус Крю – Сан-Хосе – 2:1

Голы: Завадзки, 29, Арфстен, 62 – Мартинес, 40

Нью-Йорк – Монреаль – 1:0

Гол: Эйле, 67

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Монреаль на выезде минимально уступил Нью-Йорку. Молодой украинский полузащитник несмотря на удачные предыдущие матчи оказался вне заявки команды.

Остин Александра Сватка проиграл Хьюстону. Украинский защитник появился в стартовом составе своей команды и сыграл полный матч, впрочем получил невысокие баллы от статистических порталов. Sofascore оценил игру защитника в 6,5 баллов, Сваток показал хорошую точность передач (93%), выиграл две из двух воздушных дуэлей и 4 раза сфолил. На 76-й минуте поединка Сваток отметился желтой карточкой

В еще одном матче Коламбус Крю одолел Сан-Хосе. Украинский защитник Коламбуса Евгений Чеберко попал в заявку команды, но всю игру провел в запасе.

Как следствие, после 10-ти туров Коламбус Крю идет вторым в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 21 очко. Монреаль находится на последнем месте, имея всего 3 балла. Остин второй в турнирной таблице Западной конференции, команда отстает от лидера – Цинциннатти на один пункт.

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