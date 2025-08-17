Состоялись очередные матчи в МЛС. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС

Монреаль – ДС Юнайтед – 1:1

Голы: Петрассо, 41 – Хопкинс, 28

Нью-Ингленд Революшн – Лос-Анджелес – 0:2

Голы: Дельгадо, 51, Шуанье, 90+4

Торонто – Коламбус Крю – 1:1

Голы: Вильсен, 77 – Росси, 8

Остин – Даллас – 1:1

Голы: Вулфф, 51 – Мур, 37

Монреаль Геннадия Синчука на своем поле не смог обыграть Геннадия Синчука на своем поле ДС Юнайтед. На 28-й минуте Синчук проиграл воздушную борьбу, мяч отлетел к Хопкинсу, который точно пробил издали. Канадцы смогли сравнять счет во втором тайме, воспользовавшись неосторожным пасом игрока Юнайтед. Игра завершилась вничью, а Геннадий Синчук отыграл 74 минуты.

Лос-Анджелес одержал уверенную выездную победу над Нью-Ингленд Революшн – 2:0. Украинский защитник Артем Смоляков вышел на поле только в компенсированное ко второму тайму время.

Коламбус Крю Евгения Чеберка не смог обыграть Торонто. Клуб украинца хорошо начал игру, забив на 8-й минуте благодаря голу Росси. Впрочем, во втором тайме Торонто сравнял счет – Вильсен замкнул красивый пас от партнера. Евгений Чеберко вышел на поле после перерыва.

Остин сыграл вничью с Далласом – 1:1. Команда Александра Сватка пропустила первой, Мур на 37-й минуте пробил точно в угол. Во втором тайме Десслер подал в штрафную Далласа, а подачу ударом головой замкнул Вулфф. Александр Сваток вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.