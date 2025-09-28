"Это была действительно тяжелая игра. Первый тайм начали хорошо, доминировали в игре, но потом где-то подсели и второй тайм уже было трудно, потому что мы были без мяча. Было трудно, но мы выиграли, это самое главное. На этом турнире главное брать очки, и мы их взяли.

Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2 – видео голов победного матча команды Михайленко на ЧМ-2025

Благодаря чему Республика Корея давила на нас? Потому что мы подсели. Забили два мяча и где-то был момент в первом тайме, когда мы подсели. Из-за этого оно пошло вот так.

Связка с Пищуром (рост более 2 м)? До игры отрабатывали это, знали, что он высокий, где-то может навязать борьбу – так и получилось. Отрабатывали подачи, запускать "черпачки" на него – так и забили второй гол", – цитирует Синчука Суспільне Спорт.

Напомним, что Синчук открыл счет на 13 минуте матча, а также принял участие в атаке, которая завершилась вторым голом в ворота Южной Кореи.

К слову, Украина во втором туре ЧМ-2025 сыграет против Панамы во вторник, 30 сентября, Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Украина удержала победу над Южной Кореей в первом матче на ЧМ-2025 U-20