Игровой день в МЛС оказался очень насыщенным на красивые голы, в частности от украинца.

МЛС-2025

Монреаль – Остин – 3:2

Голы: Синчук, 9, Сили, 45+3, Овусу, 67 (пен.) – Узуни, 40, Вулфф, 77

Даллас – Лос-Анджелес – 1:1

Голы: Фаррингтон, 13 – Сон, 6

Коламбус Крю – Нью-Ингленд Революшн – 1:2

Голы: Газдаг, 71 – Кампана, 25, Ганаго, 39

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:1

Голы: Хопкинс, 13 – Родригес, 64

Геннадий Синчук стал главным героем победы Монреаля над Остином Александра Сватка. Украинский вингер эффектно забил свой первый гол в МЛС – сместился в центр и левой пробил в нижний угол.

Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в чемпионате Италии – это лишь второй поединок за основу

19-летний Синчук даже не думал останавливаться. Резаной передачей он принял участие во втором голе, а затем своим угловым заставил защитника сыграть рукой на пенальти – 3:2. Правда, Монреаль остается далеко от зоны плей-офф, а Остин Сватка держится хотя бы в зоне плей-ин.

Артем Смоляков остался в запасе Лос-Анджелеса и смотрел роскошный дебютный гол Хын Мин Сона в Америке. Легенда Тоттенхэма со штрафного идеально попал в девятку. Даллас быстро ответил, на этом и разошлись – 1:1. Смоляков вышел на финальные 15 минут. Лос-Анджелес идет на четвертой строчке Западной конференции.

Евгений Чеберко также начал на скамейке запасных Коламбус Крю. Без него команда "горела" 0:2, а когда центрбек сборной Украины появился, то было уже поздно – поражение от Нью-Ингленд Революшн и третий тур подряд без победы, но место в зоне плей-офф пока сохраняется.

Интер Майами хотел победить худшую команду Восточной конференции без Месси и других звезд. Не сложилось. Ди Си Юнайтед ошарашил "цапель" быстрым голом, а шедевра Родригеса после перерыва хватило лишь для ничьей.

Роналду проиграл в финале Суперкубка – Криштиану забил с пенальти, но снова остался без трофея