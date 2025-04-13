В ночь на воскресенье, 13 апреля, в 8-м туре МЛС состоялся ряд матчей. Отчет об играх украинцев читайте на "Футбол 24".

МЛС, 8-й тур

Монреаль – Шарлотт – 0:1

Гол: Биэль, 16

Ванкувер Уайткэпс – Остин – 5:1

Голы: Уайт, 13, 38, 59, 83, Сабби, 47 – Перейра, 90

Нереализованный пенальти: Риос, 72 (Ванкувер)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 2:1

Голы: Паленсия, 65, Буанга, 86 – Эспиноса, 90+5

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Монреаль на своем поле минимально проиграл Шарлот. За канадцев наконец-то дебютировал украинский полузащитник Геннадий Синчук. 18-летний хавбек вышел сразу после перерыва и провел на поле весь второй тайм. К сожалению, помочь своей команде отыграться он не сумел – Монреаль пропустил еще на 16-й минуте.

Несмотря на это, украинец стал одним из лучших в своей команде, получив от статистического портала SofaScore 7,5 балла (столько же у центрбека Джорджа Кэмпбелла, а выше оценили только вингера Данте Сили (7,8). За отведенное время Геннадий нанес 1 удар мимо ворот, заблокировал голевую попытку соперника, 39 раз коснулся мяча и отдал 20/26 передач (77%). В его активе также 2 ключевых паса.

Напомним, Синчук – воспитанник харьковского Металлиста. В январе этого года клуб продал молодого хавбека в Болонью, а итальянцы решили отдать футболиста в аренду Монреалю на вторую половину сезона 2024/25.

Остин Александра Сватка с треском проиграл Ванкуверу с треском. Украинский защитник появился на поле на 66-й минуте, когда его команда уже "горела" 0:4. Героем встречи стал американский нападающий Брайан Уайт, который оформил покер.

Более того, канадцы могли выигрывать с еще большим счетом, но Риос в середине второго тайма не сумел реализовать пенальти. Остин сподобился лишь на гол престижа на последней минуте.

В еще одном матче Лос-Анджелес дожал Сан-Хосе. Украинский защитник Артем Смоляков попал в заявку калифорнийцев, но всю игру провел в запасе.

Как следствие, после 8-ми туров Лос-Анджелес в турнирной таблице Западной конференции идет шестым, имея в своем активе 12 очков. Остин с 13-ю пунктами пятый. Монреаль отстает в Восточной конференции, с двумя баллами занимая последнее место.

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