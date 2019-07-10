toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Символическая сборная Копа Америка-2019: в команду попали 5 представителей Бразилии, а Месси вне списка

11:13 34 Читати українською
Символическая сборная Копа Америка-2019: в команду попали 5 представителей Бразилии, а Месси вне списка
Сборная Бразилии / Твиттер

КОНМЕБОЛ опубликовала символическую сборную Копа Америка-2019.

Символическая сборная Копа Америка: Алиссон, Дани Алвес, Тьяго Силва (все – Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауки (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Видаль (Чили), Артур (Бразилия), Хамес Родригес ( Колумбия), Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

Больше всего представителей имеет хозяин и победитель турнира Бразилия – 5 футболистов. 2 игрока делегировала Перу. По одному – Аргентина, Колумбия и Уругвай. Заметим, что в символической сборной не нашлось места нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

Напомним, победителем Копа Америка-2019 стала сборная Бразилии. Второе место заняла национальная команда Перу, а в матче за третье место Аргентина победила Чили.

Эвертон – главная звезда Бразилии на Копа Америка-2019, который заставил забыть о Неймаре: он мог переехать в Украину

blog_ava
Шацких сравнил легионеров Динамо и Шахтера
08:25
304
Теги
Главное Мир Лионель Месси Лионель Месси Бразилия Бразилия Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
21
мин
Женесс
18:55
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук