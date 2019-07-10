Символическая сборная Копа Америка-2019: в команду попали 5 представителей Бразилии, а Месси вне списка

КОНМЕБОЛ опубликовала символическую сборную Копа Америка-2019.

Символическая сборная Копа Америка: Алиссон, Дани Алвес, Тьяго Силва (все – Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауки (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Видаль (Чили), Артур (Бразилия), Хамес Родригес ( Колумбия), Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).

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Больше всего представителей имеет хозяин и победитель турнира Бразилия – 5 футболистов. 2 игрока делегировала Перу. По одному – Аргентина, Колумбия и Уругвай. Заметим, что в символической сборной не нашлось места нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

Напомним, победителем Копа Америка-2019 стала сборная Бразилии. Второе место заняла национальная команда Перу, а в матче за третье место Аргентина победила Чили.

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