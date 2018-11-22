Символическая сборная финального турнира Лиги наций: нидерландская оборона с британской атакой

Нидерланды, Англия, Португалия и Швейцария разыграют следующим летом титул первого чемпиона Лиги наций УЕФА. Портал Squawka назвал символическую сборную финала 4-х по итогам группового этапа.

Голкипер: Руй Патрисиу

30-летний страж ворот пропустил всего два гола на групповом этапе Лиги наций, где португальцам противостояли поляки и итальянцы. Патрисиу мастерски дирижировал действиями своих партнеров по обороне, нередко выручал команду в безнадежных ситуациях и прекрасно проявлял себя в роли лидера, временно подменяя Криштиану Роналду. Действующие чемпионы Европы вряд ли бы защищались настолько организовано без голкипера Вулверхэмптона, который уже несколько лет подряд удерживает стабильно высокий уровень игры.

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Правый фулбек: Дензел Думфрис

Быстроногий латераль ПСВ, который уже стал открытием сезона, феноменально влился в нидерландский ансамбль Рональда Кумана. 22-летний футболист грамотно располагался при обороне собственных ворот и не менее классно поддерживал атаку, создавая для "Оранье" необходимую глубину. Думфрис отмечается свое физической мощью и скоростью.

Центрбэк: Джо Гомес

21-летний талант за очень короткий период стал одним из самых сильных защитников Англии. Неуступчивый и быстрый Гомес – настоящая находка, как для Ливерпуля, так и "трех львов", которые вместе с Гартом Саутгейтом возвращаются в элиту мирового футбола.

Центрбэк: Вирджил ван Дейк

Возможно, лучший центральный защитник мира прямо сейчас олицетворяет футбольный ренессанс сборной Нидерландов. Тактическая грамотность, замечательный первый пас, блестящая игра на втором этаже, умение поддержать атаку... Ван Дейк обладает всеми необходимыми качествами для современного защитника. Кроме этого, Вирджил еще и достаточно забивает. На групповом этапе Лиги наций представитель Ливерпуля отличился двумя голами. Именно его точный выстрел в ворота Нойера принес "Оранье" путевку в финальный турнир.

Левый фулбек: Дейли Блинд

Блинд – яркий пример того, почему не стоит верить Жозе Моуринью, когда он жалуется на нехватку качественных исполнителей в Манчестер Юнайтед. После перехода в Аякс 28-летний универсал вернул свою лучшую форму, обеспечивая Нидерландам ширину в атаке и надежную защиту тыла.

Хавбек: Фрэнки де Йонг

Феноменальный воспитанник Аякса не требует лишнего представления. Благодаря своему универсализму де Йонг может одинаково успешно действовать на любой позиции в средней линии. 21-летний талант – взрывное сочетание лучших качеств Хави, Иньесты и Бускетса. На групповом этапе Лиги наций за скоростью его мысли не успевал сам Н'Голо Канте, когда Нидерланды пристыдили чемпионов Европы (2:0).

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Хавбек: Бернарду Силва

Португалия больше не грустит за Криштиану Роналду. По крайней мере, пока Бернарду Силва делает максимально незаметной потерю КР7, который взял перерыв в выступлениях за национальную сборную. 24-летний вингер стал настоящим двигателем команды Фернанду Сантуша, разгоняя атаки и классно подыгрывая партнерам. В конце концов, именно гол Силвы принес португальцам важную выездную победу над поляками (3:2).

Хавбек: Джорджинио Вейналдум

28-летний полузащитник, который переживает лучший период в своей карьере, обеспечивает Нидерландам высокий прессинг на половине поля соперника. Кроме этого, Вейналдум активно подключается к атакам вторым темпом, забив два мяча в ворота немцев.

Правый вингер: Рахим Стерлинг

Супербыстрый и технический нападающий Манчестер Сити наконец полностью раскрывает свой потенциал. В сборной Англии Стерлинг уже стал одним из лидеров команды. Рахим способен убежать от любого защитника, даже такого опытного как Серхио Рамос. Его дубль в матче с испанцами помог "трем львам" одержать ключевую победу в группе.

Левый вингер: Маркос Решфорд

И опять не верьте Жозе Моуринью, который говорит, что ему не хватает высококлассных игроков. Похоже, наставник МЮ просто не умеет правильно использовать своего самого талантливого подопечного. Саутгейт не перегружает Решфорда оборонительными обязанностями, а тот отвечает роскошной игрой впереди.

Центрфорвард: Харис Сеферович

Нападающий сборной Швейцарии доказал, почему Лига наций может быть на самом деле увлекательным турниром. В последнем туре "нати" уступали дома Бельгии со счетом 0:2, однако хет-трик Сеферовича перевернул ситуацию с ног на голову. Швейцария одержала сумасшедшую победу (5:2) и пробилась в финальный турнир. Персональной наградой для 26-летнего форварда стало звание лучшего снайпера группового этапа.

Символическая сборная финала 4-х Лиги наций