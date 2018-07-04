Символическая сборная 1/8 финала ЧМ-2018: Субашич, Мина, все форварды ПСЖ

На чемпионате мира 2018 завершилась 1/8 финала. Squawka назвала лучших футболистов на этой стадии турнира.

Голкипер: Даниэль Субашич (Хорватия)

33-летний вратарь вывел сборную Хорватии в четвертьфинал, отразив три послематчевые пенальти от датчан. В истории Мундиаля только португалец Рикарду сделал аналогичный подвиг. За звание лучшего голкипера 1/8 финала с Субашичем мог поспорить Каспер Шмейхель, который парировал один пенальти в игре и еще два – в серии, однако его команда покинула турнир.

8 послематчевых пенальти на ЧМ-2018 отражено с нарушением правил: почему голкиперы наглеют, а их за это не наказывают

Защитник: Ерри Мина (Колумбия)

Этот парень стал настоящим открытием чемпионата мира, забив за сборную Колумбии аж 3 гола (рекорд турнира среди защитников). Даже большой и страшный партнер Мины по Барсе Лео Месси поехал домой с одним точным выстрелом на Мундиале. В матче с Англией Мина отличился на 90+4 минуте, но в серии пенальти его команда потерпела фиаско.

Защитник: Диего Годин (Уругвай)

32-летний центральный защитник был одной из ключевых фигур в победе Уругвая над Португалией. Хотя Годин и оказался в тени Эдинсона Кавани, который оформил дубль, он провел просто блестящую игру, не дав никаких шансов Криштиану Роналду. Более того, Годин еще и выполнил больше всех точных передач в составе своей комнады.

Защитник: Илья Кутепов (Россия)

Центрбэк Спартака довольно успешно останавливал наступления сборной Испании, когда россияне построили вблизи собственных ворот "автобус" и играли в 5 защитников. Кутепов сделал за матч 6 перехватов – больше, чем любой другой защитник на стадии 1/8 финала.

Защитник: Марио Фернандес (Россия)

Лучшим игроком команды Черчесова в матче с Испанией был бразилец – и это не удивительно... Марио Фернандес 13 раз отбирал у соперников мяч на своем правом фланге, а еще выполнил 34 точные передачи (лучший показатель среди руссиян).

Полузащитник: Лукас Торрейра (Уругвай)

Опорный хавбек, который вскоре может стать игроком Арсенала, был непроходимой стеной для сборной Португалии. 22-летний футболист очень уверенно останавливал все попытки пиренейцев разогнать быстрые атаки, продемонстрировав на ответственной позиции еще и 86% точности передач.

Полузащитник: Поль Погба (Франция)

Хавбек МЮ сыграл, несомненно, свой лучший поединок на Мундиале. Он имел определяющее влияние на игру Франции против Аргентины, доминировал с мячом и выполнил классную передачу на Мбаппе, когда команда Дешама заработала пенальти. Кроме этого, Погба сделал 9 ключевых пасов в последнюю треть поля –наибольшее среди его партнеров.

Полузащитник: Нассер Шадли (Бельгия)

28-летний вингер "Вест Бромвича" – пока главный джокер чемпионата мира. В матче против Японии, когда Бельгия уступала со счетом 0:2, Шадли хватило всего полчаса, чтобы перевернуть ситуацию с ног на голову. Он и голевую атаку организовал и победный мяч провел на 90+4 минуте, довершив невероятный камбэк своей команды (3:2).

Нападающий: Килиан Мбаппе (Франция)

Феномен. 19-летний форвард практически в одиночку разобрался с Аргентиной, оформив дубль. Мбаппе стал первым тинейджером после Пеле (1958), который дважды отличился в матче чемпионата мира. Настоящий кошмар для обороны "альбиселесте", которая настрадалась от мегабыстрых прорывов и элегантного дриблинга звезды ПСЖ.

Нападающий: Эдинсон Кавани (Уругвай)

Если "Эль Матадор" не успеет восстановиться к матчу против Франции в 1/4 финала, это станет катастрофой для Уругвая. Кавани оформил роскошный дубль в ворота сборной Португалии и был истинным вожаком своей команды. Второй мяч Эдинсона стал настоящим произведением искусства, которое нужно показывать всем без исключения юным футболистам. Два удара в створ ворот – два гола... Гений!

Нападающий: Неймар (Бразилия)

Бразилец эффектно ответил своим партнерам с ПСЖ, организовав два гола в ворота Мексики. Ни один игрок на стадии 1/8 финала не создал больше голевых моментов (5), чем Неймар. Конечно, бразильца можно критиковать за артистические падения, но его влияние на игру Бразилии трудно не переоценить.