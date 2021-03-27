Ветеран стал игроком Бристоль Сити, сообщает официальный сайт клуба.

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Симпсон подписал с "малиновками" контракт до конца сезона. На Эштон Гейт опытный защитник будет выступать под 29-м номером. Бристольцам 34-летний фланговый исполнитель достался бесплатно, поскольку имел статус свободного агента с прошлого лета. До недавнего времени Симпсон поддерживал игровую форму с Лестером и даже провел 4 матча за резервную команду "лис".

Именно с Лестером связаны наибольшие успехи защитника. На Кинг Пауэр он выступал в 2014-2019 гг. и был основным в команде, завоевавшей сенсационное чемпионство в сезоне 2015/16 и дошедшей до четвертьфинала Лиги чемпионов год спустя. Дэнни Симпсон является воспитанником Манчестер Юнайтед, но за манкунианцев провел всего 8 матчей во всех турнирах.

К слову, Бристоль Сити под руководством экс-коуча Лестера Найджела Пирсона в данный момент занимает 14-е место в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на 13 пунктов за восемь туров до конца чемпионата.

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