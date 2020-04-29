"Симпатизирую Усику и Ломаченко", – Бущан рассказал, что увлекается не только футболом

Вратарь Динамо Георгий Бущан рассекретил свое хобби.

"Иногда на сборах или заездах перед матчами играю в консольные игры, а в выходные дни, когда есть возможность, занимаюсь боксом с моим другом и профессиональным тренером Егором Голубом.

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Симпатизирую некоторым боксерам, таким как Александр Усик, Василий Ломаченко, Тайсон Фьюри и Сауль "Канело" Альварес.

В школе, до переезда в Академию Динамо, то есть до 14 лет, кроме футбола, играл в волейбол, а также занял второе место в чемпионате среди школ Одессы. Также однажды летом наша ДЮСШ-11 Черноморец играла в пляжный футбол, став чемпионом Украины среди юношеских команд", – цитирует Бущана официальный сайт киевлян.

В нынешнем сезоне УПЛ Бущан провел 14 матчей, из которых 8 были "сухими".

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