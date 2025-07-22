Симонс сделал выбор в пользу клуба из АПЛ – им интересуются Челси, Арсенал и Бавария
00:30 - Читати українською
Атакующий полузащитник РБ Лейпциг Хави Симонс хочет перебраться в Лондон.
Хави Симонс сказал Челси “да” после прямых контактов "синих" с его клубом. Об этом информирует Фабрицио Романо.
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Сообщается, что переговоры между клубами начнутся во вторник, 22 июля – именно в этот день Челси и РБ Лейпциг обсудят условия сделки. Многое будет зависеть от цены, которую выставит немецкая сторона.
Согласно источнику, Арсенал по-прежнему заинтересован в Хави, но Дёкереш является приоритетной целью "канониров".
Интерес к Симонсу сохраняет и Бавария.
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