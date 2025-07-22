Хави Симонс сказал Челси “да” после прямых контактов "синих" с его клубом. Об этом информирует Фабрицио Романо.

Звезда Бундеслиги отказывается от Баварии и Барселоны ради АПЛ – уже известен клуб, который он выбрал

Сообщается, что переговоры между клубами начнутся во вторник, 22 июля – именно в этот день Челси и РБ Лейпциг обсудят условия сделки. Многое будет зависеть от цены, которую выставит немецкая сторона.

Согласно источнику, Арсенал по-прежнему заинтересован в Хави, но Дёкереш является приоритетной целью "канониров".

Интерес к Симонсу сохраняет и Бавария.

"Тренер поседел из-за меня": Дёкереш – о 109 голах, шок после ухода Аморима, слабое место и будущий трансфер