45-летний алленаторе "орлов" заинтересовал боссов Лестера и Тоттенхэма, сообщает Corriere dello Sport.

Зидан может променять Реал на Серию А

Индзаги-младший до сих пор не договорился о новом контракте с римлянами, а текущее соглашение завершает действие 30 июня. Английские клубы еще не выходили на тренера с конкретными предложениями, но мониторят ситуацию специалиста. Руководство лондонцев находится в поисках нового постоянного наставника команды – в данный момент "шпорами" временно руководит Райан Мейсон. А "лисы" ищут запасной вариант на случай ухода Брендана Роджерса.

Симоне Индзаги возглавил Лацио в апреле 2016 года и завоевал с "орлами" Кубок Италии сезона 2018/19 и два Суперкубка страны. Его имя периодически связывают с кризисным Ювентусом.

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