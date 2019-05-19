Симоне Индзаги стал фаворитом на должность тренера Ювентуса

Главный тренер римского Лацио Симоне Индзаги может пойти на повышение и возглавить в межсезонье туринский Ювентус.

Боссы "Старой синьоры" уже выходили на тренера "орлов" с предложением заменить Массимилиано Аллегри, сообщает Corriere dello Sport.

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Индзаги-младший вырвался вперед среди других претендентов на должность – тренера Челси Маурицио Сарри и наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Оба имеют контракты с нынешними клубами, предусматривающие серьезные отступные.

Зато у наставника Лацио остался год по контракту с римлянами. Менеджмент Ювентуса считает, что Индзаги – хороший тактик, и сможет привить туринцам более атакующий стиль игры.

Симоне Индзаги работает с Лацио с 2016 года. Недавно он завоевал с "орлами" Кубок Италии, а в 2017 году выиграл Суперкубок Италии.

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