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Симеоне зарабатывает в 7 раз больше тренера Барселоны – обнародованы впечатляющие доходы топ-наставников

18:15 150 Читати українською
Симеоне зарабатывает в 7 раз больше тренера Барселоны – обнародованы впечатляющие доходы топ-наставников
Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне / Фото Marca

Самые известные "дирижеры" топ-клубов получают зарплату больше, чем у своих звездных футболистов, хотя есть и исключения.

Самым высокооплачиваемым тренером современности является наставник Атлетико Диего Симеоне, зарплата которого составляет 3,6 млн евро в месяц, сообщает L'Équipe.

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На второй строчке оказался испанский специалист Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с 1,94 млн евро в месяц. Далее расположились тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью и наставник Ливерпуля Юрген Клопп – оба получают 1,46 млн. Зидан в Реале зарабатывает 1,4 млн евро.

Стоит отметить, что финансовые условия главного тренера Барселоны Кике Сетьена на фоне именитых коллег – не впечатляют, всего 500 тысяч евро в месяц.

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