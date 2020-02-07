Симеоне зарабатывает в 7 раз больше тренера Барселоны – обнародованы впечатляющие доходы топ-наставников

Самые известные "дирижеры" топ-клубов получают зарплату больше, чем у своих звездных футболистов, хотя есть и исключения.

Самым высокооплачиваемым тренером современности является наставник Атлетико Диего Симеоне, зарплата которого составляет 3,6 млн евро в месяц, сообщает L'Équipe.

Почеттино может сменить Симеоне в Атлетико

На второй строчке оказался испанский специалист Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с 1,94 млн евро в месяц. Далее расположились тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью и наставник Ливерпуля Юрген Клопп – оба получают 1,46 млн. Зидан в Реале зарабатывает 1,4 млн евро.

Стоит отметить, что финансовые условия главного тренера Барселоны Кике Сетьена на фоне именитых коллег – не впечатляют, всего 500 тысяч евро в месяц.

Зідан вчинив "самогубство", а Мессі повернули "Айтекіна": реакція іспанських ЗМІ на історичне приниження Реала та Барси