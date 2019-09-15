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Симеоне взволнован состоянием Атлетико после сенсационного поражения от Реал Сосьедада

13:56 6 Читати українською
Симеоне взволнован состоянием Атлетико после сенсационного поражения от Реал Сосьедада
Диего Симеоне / Reuters

Главный тренер Атлетико прокомментировал гостевое поражение в матче четвертого тура чемпионата Испании.

58’ Мартин Эдегор
61’ Начо Монреаль
 
58’ Мартин Эдегор
61’ Начо Монреаль

"Это наше первое поражение в сезоне. Мы должны стать лучше и вырасти. У нас много молодых игроков, которые должны вырасти, а частью роста являются такие поражения.

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Мы хотим в нужное время быть в нашей лучшей форме. Меня все беспокоит. Все, что происходит в атаке и в защите. Нам нужно расти. Мы знаем, что должны сделать, знаем, кто мы и куда мы должны двигаться", – заявил Симеоне в комментарии Marca.

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К слову, сегодня Атлетико может потерять лидерство в Примере, если Севилья одолеет на выезде Алавес.

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Реал Сосьедад - Атлетико Атлетико Атлетико Испания Диего Симеоне Диего Симеоне
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