Симеоне взволнован состоянием Атлетико после сенсационного поражения от Реал Сосьедада

Главный тренер Атлетико прокомментировал гостевое поражение в матче четвертого тура чемпионата Испании.

"Это наше первое поражение в сезоне. Мы должны стать лучше и вырасти. У нас много молодых игроков, которые должны вырасти, а частью роста являются такие поражения.

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Мы хотим в нужное время быть в нашей лучшей форме. Меня все беспокоит. Все, что происходит в атаке и в защите. Нам нужно расти. Мы знаем, что должны сделать, знаем, кто мы и куда мы должны двигаться", – заявил Симеоне в комментарии Marca.

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К слову, сегодня Атлетико может потерять лидерство в Примере, если Севилья одолеет на выезде Алавес.