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Симеоне взял на себя ответственность за позорный вылет Атлетико из Кубка Испании

09:30 3 Читати українською
Симеоне взял на себя ответственность за позорный вылет Атлетико из Кубка Испании
Диего Симеоне / Фото ФК Атлетико

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал фиаско своих подопечных в матче 1/16 финала Кубка Испании против Леонесы (1:2).

 

"Не хватило завершения. Витоло имел моменты, Сауль бил головой, Партей... Вратарь соперника был просто на высоте. Они провели великолепный матч, играли смело, а мы не смогли забить. Вся ответственность только на мне.

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Мое желание работать в клубе не исчезало с первого дня. Серии пенальти, овертаймы в Лиге чемпионов этого не изменили. Ничего не изменится и после этой игры. У меня хорошая команда, а результаты будут", – цитирует Симеоне Marca.

Напомним, Леонеса представляет третий по силе испанский дивизион. Атлетико после 20 туров Ла Лиги находится на третьей строчке, отставая от лидера (Барселоны) на 8 очков.

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Атлетико Атлетико Испания Диего Симеоне Диего Симеоне Кубок Испании Кубок Испании 2019/20 Леонеса - Атлетико
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