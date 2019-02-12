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Симеоне в пятый раз стал отцом

12 февраля 11:10 194 Читати українською
Симеоне в пятый раз стал отцом
Диего Симеоне / фото: AS

У тренера Атлетико Диего Симеоне родился ребенок.

Карла Перейра, жена аргентинского наставника Атлетико, родила для Симеоне девочку по имени Валентина. Счастливый отец поделился фотографией с новорожденной на своей странице в Instagram.

Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в топ-5 лигах Европы

Заметим, что Симеоне уже имел 4 детей. 3 мальчиков: Джованни, Джанлуку и Джулиано, а также девочку Франческу. Старший сын Симеоне Джованни выступает за Фиорентину, а Джанлука за аргентинскую Химнасию и Есгриму.

Майже неможливо. Розкішна історія Дієго Сімеоне про важкі успіхи Атлетіко та специфіку роботи тренера

Bienvenida Valentina️

Допис, поширений Diego Pablo Simeone (@simeone)

Теги
Испания Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне
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