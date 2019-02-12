Симеоне в пятый раз стал отцом

У тренера Атлетико Диего Симеоне родился ребенок.

Карла Перейра, жена аргентинского наставника Атлетико, родила для Симеоне девочку по имени Валентина. Счастливый отец поделился фотографией с новорожденной на своей странице в Instagram.

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Заметим, что Симеоне уже имел 4 детей. 3 мальчиков: Джованни, Джанлуку и Джулиано, а также девочку Франческу. Старший сын Симеоне Джованни выступает за Фиорентину, а Джанлука за аргентинскую Химнасию и Есгриму.

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