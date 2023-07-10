Фелиш вернулся в Атлетико после полугодовой аренды в Челси. Уже на первой тренировке португальца ждало разочарование. Симеоне не взял Жоау на двусторонку, сообщает Marca.

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Занятие завершилось игрой 10 на 10. Одна из команд выглядела проекцией на основной состав Атлетико в следующем сезоне. Фелиш вместе с Лоди вынужден был просто отрабатывать передачи с молодыми воспитанниками.

Таким образом, Симеоне показал Фелишу, что не рассчитывает на него, добавляет источник. Футболист с помощью клуба попытается найти другой вариант продолжения карьеры.