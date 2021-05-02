Симеоне стал рекордсменом по количеству матчей в Ла Лиге среди тренеров-аргентинцев
11:40 - Читати українською
Главный тренер "матрасников" снова вписал свое имя в историю мадридского клуба.
24’ Маркос Льоренте
Аргентинский наставник Атлетико Диего Симеоне стал лидером по количеству матчей в Примере среди тренеров-соотечественников.
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Поединок 34-го тура против Эльче стал для 51-летнего специалиста 360-м на посту главного тренера мадридцев. Как следствие, он обошел легендарного Эленио Эрреру, у которого было 359 матчей в высшем дивизионе Испании.
Напомним, после 34-х туров "матрасники" в турнирной таблице Ла Лиги идут первыми, опережая Реал на 2 пункта.
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