Главный тренер "матрасников" снова вписал свое имя в историю мадридского клуба.

Аргентинский наставник Атлетико Диего Симеоне стал лидером по количеству матчей в Примере среди тренеров-соотечественников.

Симеоне повторил клубный рекорд Атлетико по количеству побед среди тренеров

Поединок 34-го тура против Эльче стал для 51-летнего специалиста 360-м на посту главного тренера мадридцев. Как следствие, он обошел легендарного Эленио Эрреру, у которого было 359 матчей в высшем дивизионе Испании.

Напомним, после 34-х туров "матрасники" в турнирной таблице Ла Лиги идут первыми, опережая Реал на 2 пункта.

Атлетико отскочил в матче с Эльче – незабитый пенальти в компенсированное время помог увеличить отрыв от Реала