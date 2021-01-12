Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучших клубных тренеров за последние 10 лет.

При подсчете очков суммировались результаты ежегодных рейтингов организации с 2011 по 2020 год (от 20 очков за первое место по итогам года до одному – за 20-е), сообщает официальный сайт IFFHS.

Симеоне может возглавить сборную Аргентины

Первое место рейтинга занял аргентинский специалист Диего Симеоне, который работает в мадридском Атлетико с 2011-го года. Под руководством Симеоне клуб становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Лигу Европы, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

Вторую строчку в рейтинге занял испанский наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Тройку лучших замкнул немец Юрген Клопп из Ливерпуля. В десятку также включены: Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри, Унаи Эмери, Зинедин Зидан, Карло Анчелотти, Маурисио Почеттино, Марсело Гальярдо.

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