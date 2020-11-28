Аргентинский специалист упорными аплодисментами прервал минуту молчания в честь легендарного соотечественника, которая состоялась перед матчем с Валенсией (1:0).

Марадона "появился" на самом высоком здании мира – впечатляющее зрелище

Инициативу Симеоне никто больше не поддержал, поэтому ладони Эль Чоло одиноко звучали над пустой Местальей. Ранее минуту молчания проводили в матчах Лиги чемпионов и других поединках Примеры.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Легенду уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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