"Я всегда смотрю на положительную сторону, мы не очень хорошо начали, они превосходили нас в течение 30 минут. Когда мы атаковали, голы забили, возникла опасность, смогли сравнять счет, и провели великолепный второй тайм.

Ассист Довбика и хет-трик Мораты в видеообзоре матча Жирона – Атлетико – 4:3

Команда приложила огромные усилия, что заставило нас внести изменения, потому что я видел, что игроки очень устали. Мы были недостаточно сильны в защите, чтобы решить некоторые моменты, которые заканчивались голами. Все что остается – поздравить Жирону, они сделали все очень хорошо и с большой силой.

Мне понравилась работа команда во втором тайме. Поражение является негативным моментом, но проиграли сопернику, который будет прямым конкурентом в борьбе за Лигу чемпионов. Мы не были настолько убедительными, как Жирона", – цитирует Marca наставника мадридцев.

Напомним, что Атлетико сейчас находится на третьем месте с 38 баллами. Жирона занимает вторую строчку с 48 очками.

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