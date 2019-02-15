Симеоне рассказал, из-за кого продлил контракт с Атлетико

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал продление контракта с клубом.

"Продолжил контракт из-за игроков, выступающих в Атлетико. Мы можем стать лучше, можем продолжать бороться. Это заставляет меня хотеть соревноваться вместе с этой командой", – написал Симеоне на своей странице в Твиттере.

Симеоне продлил контракт с Атлетико

Диего возглавляет "матрасников" с 2011 года. Аргентинец завоевал с мадридцам Кубок Испании, золотые медали Ла Лиги, трофей Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.

После 23-х туров Ла Лиги подопечные Симеоне занимают третью строчку в турнирной таблице. В Лиге чемпионов Атлетико встретится с Ювентусом в рамках 1/8 финала, первый матч состоится 20 февраля.

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