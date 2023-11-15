Главный тренер Атлетико Диего Симеоне назвал троих наставников, которых хотел бы видеть в качестве своего преемника в мадридском клубе.

"В статусе своего преемника я хотел бы видеть одного из лучших: Юргена Клоппа, Карло Анчелотти, Маурисио Почеттино. Это те тренеры, которых я хотел бы видеть в Атлетико. С Карло у нас очень хорошие отношения. Мы не друзья, но отношения хорошие. Между нами взаимное уважение – это правильная характеристика.

Симеоне официально продлил контракт с Атлетико

Какого игрока я хотел бы видеть в своей команде? Месси и Роналду... Лучших, конечно же. Как и все остальные тренеры. Не думаю, что в этом вопросе будет много дискуссий. Лучший игрок, с которым я работал? Выбирать кого-то одного несправедливо, но я бы назвал Гризманна", – цитирует Симеоне Cadena SER.

Напомним, что на днях Симеоне продлил контракт с Атлетико до 2027 года.

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