Симеоне признался, каким тренером восхищается больше всего

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне назвал специалиста, который вызывает у него восхищение и большое уважение.

"Тренер, которым я восхищаюсь? Юрген Клопп. Несомненно. Ему приходилось терпеть поражения и получать потрясающие победы, но он всегда придерживался своего стиля.

Симеоне признался, чей уход из Атлетико был для него наиболее болезненным

К тому же я вижу, насколько он близок к своим футболистам", – приводит слова Симеоне Cadena Ser.

Напомним, Клопп возглавляет Ливерпуль с 2015 года и за неполных четыре сезона привел команду к победе в Лиге чемпионов и в Суперкубке УЕФА. Симеоне, в свою очередь, тренирует Атлетико с 2011 года. За это время он дважды выводил "матрасников" в финал Лиги чемпионов, а также становился чемпионом Испании.

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