"Игра получилась настолько тяжелой, как мы и предполагали. Мы плохо начали, но до 30-й минуты начали действовать более раскованно в атаке, однако опасных ситуаций в достаточном количестве так и не создали. Во втором тайме мы заиграли куда смелее, и игра шла достаточно ровно до гола соперников.

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В отдельных аспектах, таких как контроль мяча и построение безопасных переходов в атаке, мы были лучше соперников, но они сумели забить, а мы – нет. После перерыва мы еще добавили, и к середине тайма игра была равной. Затем мы пропустили, а Эрмосо и Корреа упустили голевые моменты...

Мы должны продолжать совершенствовать свою игру, и продолжать усердно работать ради успешной концовки сезона. Осталось девять игр, и нам предстоит в следующем туре сыграть против непростого соперника. Будем готовиться. У нас есть неделя, чтобы качественно поработать, исправить ошибки и продолжить двигаться к своей цели", – цитирует Симеоне Marca.

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