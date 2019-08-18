Симеоне предложил революционные изменения для чемпионата Испании

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне призывает изменить сроки трансферного окна в Испании, взяв за пример английский чемпионат.

"Считаю, что все тренеры поддержали бы такие изменения. Нужно сделать по примеру Англии.

Атлетико не смог завершить трансфер Родриго

Насколько я понимаю, там состав собирают до старта сезона. Такой вариант был бы самым легким для всех, поскольку тогда можно сконцентрироваться на том подборе игроков, которые будут играть. Между тем пока приходится ждать сентября, чтобы увидеть все обновления", – приводит слова Симеоне AS.

Напомним, что в испанской Ла Лиге летнее трансферное окно закроется 2 сентября. Зато в Англии дедлайн был за день до первого тура.

Трансферное лето-2019: из Италии не едут в Испанию, АПЛ больше всех покупает в других топ-лигах