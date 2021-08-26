Наставник Атлетико вошел в число тренеров, которые потратили более миллиарда евро на подписание новичков.

Трансфер Матеуса Куньи из Герты обошелся "матрасникам" в 30 млн евро. Соответственно, Диего Симеоне, который долгое время возглавляет Атлетико, уже потратил на трансферном рынке более миллиарда, сообщает Transfermarkt.

Список возглавляет нынешний тренер Ромы Жозе Моуринью, расходы которого приближаются к двум миллиардам. Далее следуют Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Карло Анчелотти (Реал Мадрид), Мануэль Пеллегрини (Бетис) и Массимилиано Аллегри (Ювентус).

Напомним, Симеоне возглавил Атлетико в 2011 году. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Испании и дважды играла в финале Лиги чемпионов (оба раза уступила Реалу).

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* В инфографике не учтен трансфер Матеуса Куньи за 30 млн евро