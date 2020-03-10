Симеоне: После прихода Клоппа Ливерпуль снова стал европейским грандом

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

"В некоторые моменты завтрашнего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова.

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Нам будет противостоять отличная команда. После прихода Юргена Клоппа Ливерпуль изменился и снова стал европейским грандом. Я на Энфилде никогда не был – ни как игрок, ни как тренер. Еще не приходилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатой историей", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль – Атлетико состоится 11 марта, начало в 22:00. Первая встреча завершилась победой мадридцев (1:0).

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