Симеоне подтвердил переговоры относительно Фелиша

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подтвердил желание мадридцев подписать таланта лиссабонской Бенфики Жоау Фелиша.

"Является ли Фелиш заменой Гризманну? Мы работаем над этим, это один из вариантов.

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Исторически Атлетико покупает игроков, а затем развивает их, как это было с Облаком, Хименесом, Гризманном. Мы ищем молодых талантов, которые способны впитывать наши идеи", – цитирует Симеоне FOX Sports Argentina.

К слову, ранее сообщалось, что Атлетико подпишет Фелиша за рекордную сумму в истории клуба. На Ванда Метрополитано юный португалец, которого уже сравнивают с Криштиану Роналду, должен заменить Антуана Гризманна. Француз находится в шаге от перехода в Барселону.

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