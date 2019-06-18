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Симеоне подтвердил переговоры относительно Фелиша

23:11 11 Читати українською
Симеоне подтвердил переговоры относительно Фелиша
Диего Симеоне / EFE

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подтвердил желание мадридцев подписать таланта лиссабонской Бенфики Жоау Фелиша.

"Является ли Фелиш заменой Гризманну? Мы работаем над этим, это один из вариантов.

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Исторически Атлетико покупает игроков, а затем развивает их, как это было с Облаком, Хименесом, Гризманном. Мы ищем молодых талантов, которые способны впитывать наши идеи", – цитирует Симеоне FOX Sports Argentina.

К слову, ранее сообщалось, что Атлетико подпишет Фелиша за рекордную сумму в истории клуба. На Ванда Метрополитано юный португалец, которого уже сравнивают с Криштиану Роналду, должен заменить Антуана Гризманна. Француз находится в шаге от перехода в Барселону.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі

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Трансферы Испания Диего Симеоне Диего Симеоне Трансферы Чемпионата Испании Жоау Фелиш Жоау Фелиш Атлетико Атлетико Бенфика Бенфика
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