Мадридцы в 24-м туре в ярком поединке одолели Хетафе со счетом 4:3. Для 51-летнего специалиста эта победа стала 235-й в Примере, сообщает пресс-служба клуба.

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Теперь это новый рекорд чемпионата Испании для иностранного тренера. Предыдущее достижение тоже было в активе наставника "матрасников" – Фердинанда Даучика.

Напомним, Диего Симеоне возглавил Атлетико в декабре 2011 года, с которым выиграл уже 8 титулов. Среди них – и два чемпионства в Ла Лиге. Сейчас "красно-белые" расположились на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

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