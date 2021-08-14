"Уход Месси – важное событие для Примеры и Барселоны. Мы с ним это не обсуждали.

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У английской Премьер-лиги нет ни Месси, ни Роналду, и это наиболее конкурентоспособный чемпионат. Уровень лиги зависит от развития всех команд, как это происходит в Англии", – цитирует Симеоне Marca.

СМИ сообщали, что тренер Атлетико лично разговаривал с Лионелем о возможном переходе в стан "матрасников". В итоге 34-летний аргентинец перебрался в ПСЖ.

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