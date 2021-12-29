"Учитывая все, что мы обсуждали с Диего, его личные дела, клуб сумел помочь ему без ущерба себе, и это успокаивает. Мы любим Диего, вместе провели немало времени.

Атлетико объявил о разрыве контракта с Диего Костой – на испанца уже есть топ-претендент

Мы много дали друг другу. Он требует новых вызовов, он сильный игрок, боец. Я благодарен ему, как и всем игрокам, которые всем сердцем были за команду. Диего был именно таким – как спортсмен и как человек.

Менеджемент клуба работает над тем, чтобы найти лучшее решение. Посмотрим, придет ли кто-то на позицию Косты, которая стала вакантной после его ухода.

Мы хотим помочь Диего и не хотим подрывать нашу конкурентоспособность. Как всегда, люди, которые работают в клубе, учтут все это. Надеюсь, мы сможем обняться при встрече. Мы не видели друг друга несколько дней. Коста не посещал тренировки, пока шли переговоры", – цитирует Симеоне AS.

Напомним, Атлетико объявил о досрочном разрыве контракта с 32-летним Костой, объясняя это личными причинами форварда.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му