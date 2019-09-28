toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД

Симеоне отметил главные козыри Реала перед битвой в мадридском дерби

09:53 35 Читати українською
Симеоне отметил главные козыри Реала перед битвой в мадридском дерби
Диего Симеоне / Reuters

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 7 тура Примеры против соседей из Реала.

 

"Я думаю, что в Реале играют очень хорошие игроки. Когда у них появляется возможность использовать пространство, против них сложно защищаться. Бейл прогрессирует, Бензема в отличной форме, у Азара есть прекрасные навыки.

Вильярреал дома разгромил Бетис в матче с 6-ю голами

Подобные матчи всегда плотные и определяются деталями, которые меняют игру в ту или иную сторону. Реал играл значительно лучше против Севильи и продолжил в том же духе против Осасуны. Я считаю, что они продолжат добавлять. В Реале очень сильный костяк. Каземиро и Бензема – очень важные игроки.

Что бы я выбрал: победа в Лиге чемпионов или в дерби? Дерби будет завтра (Симеоне давал комментарий 27 сентября – прим.)", – цитирует аргентинского специалиста Marca.

Напомним, сейчас именно Реал и Атлетико находятся на вершине турнирной таблицы Примеры. "Сливочные" занимают первое место с 14 очками, у "матрасников" на один пункт меньше и вторая-третья строчка с Реал Сосьедадом.

Классика родом из детства, дерби вундеркиндов в Мадриде и визит Графа в Геную: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
Хацкевич назвал форварда, которого ставил в пример Беседину – интересный выбор
00:13
663
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча
    Україна — 27 сент471 Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча
2
час
:
53
мин
Атлетик
14:00
Валенсия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук