Симеоне отметил главные козыри Реала перед битвой в мадридском дерби

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 7 тура Примеры против соседей из Реала.

"Я думаю, что в Реале играют очень хорошие игроки. Когда у них появляется возможность использовать пространство, против них сложно защищаться. Бейл прогрессирует, Бензема в отличной форме, у Азара есть прекрасные навыки.

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Подобные матчи всегда плотные и определяются деталями, которые меняют игру в ту или иную сторону. Реал играл значительно лучше против Севильи и продолжил в том же духе против Осасуны. Я считаю, что они продолжат добавлять. В Реале очень сильный костяк. Каземиро и Бензема – очень важные игроки.

Что бы я выбрал: победа в Лиге чемпионов или в дерби? Дерби будет завтра (Симеоне давал комментарий 27 сентября – прим.)", – цитирует аргентинского специалиста Marca.

Напомним, сейчас именно Реал и Атлетико находятся на вершине турнирной таблицы Примеры. "Сливочные" занимают первое место с 14 очками, у "матрасников" на один пункт меньше и вторая-третья строчка с Реал Сосьедадом.

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