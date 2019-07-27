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Симеоне определился с позицией Фелиша в Атлетико

13:55 122 Читати українською
Симеоне определился с позицией Фелиша в Атлетико
Жоау Фелиш / ФК Атлетико

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне после спарринга против мадридского Реала (7:3) оценил игру новичка команды Жоау Фелиша.

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
3
3 : 7
7
Атлетико
02:30 27:07:2019
завершено
 

"Учитывая его умение читать игру, предпочтительнее он смотрится на позиции под нападающими. Но в целом, с таким талантом и стремлением к росту, он может играть везде", – цитирует Симеоне Goal.com.

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Напомним, что Атлетико разбил Реал в спарринге. В активе Жоау Фелиша дебютный мяч в составе "матрасников" и 2 результативные передачи.

К слову, в составе Бенфики, воспитанником которой и является 19-летний португалец, он в основном играл на позиции оттянутого нападающего, а также выходил в роли правого и левого вингера.

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Теги
Испания Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне Жоау Фелиш Жоау Фелиш Реал Мадрид - Атлетико
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