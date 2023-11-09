Атлетико на своем официальном сайте сообщил о пролонгации контракта с Диего Симеоне до 2027 года.

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Аргентинец сейчас является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей во главе – 642, а также является самым успешным тренером мадридцев с 8 трофеями. В текущем чемпионате Испании Атлетико занимает 4 место, отставая от первой Жироны на 6 очков.

Напомним, что Симеоне возглавляет мадридский клуб с декабря 2011 года. При его работе Атлетико дважды становился чемпионом Испании, дважды завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА и по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Команде Симеоне не покорилась только Лига чемпионов, в финал которой "матрасники" выходили дважды при работе аргентинца.

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