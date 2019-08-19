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Симеоне оценил игру новичков Атлетико в матче против Хетафе

15:12 80 Читати українською
Симеоне оценил игру новичков Атлетико в матче против Хетафе
Диего Симеоне / Официальный сайт Примеры

Главный тренер вице-чемпионов Испании поделился мнением о победе в первом туре Примеры.

23’ Альваро Мората
42’ Ренан Лоди
 
Хорхе Молина 38’
23’ Альваро Мората
38’ Хорхе Молина
42’ Ренан Лоди

"Мы очень хорошо провели первый тайм. В начале у нас было несколько шансов забить, что мы и сделали. Но мы не смогли получить выгоду из удаления Молины и пенальти.

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У Фелиша была судорога, мы решили его заменить. Он в порядке. Непросто проводить свой первый матч в этой лиге, особенно против соперника, который так хорошо защищается. У Фелиша не было пространства в первом тайме, но одним индивидуальным действием он показал, на что способен

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Триппьер также играл очень хорошо. Его пас был замечательным, и эта передача нашла такого специалиста, как Мората", – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, Атлетико смог добыть минимальную победу над Хетафе в первом туре Примеры 2019/20.

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Теги
Испания Диего Симеоне Диего Симеоне Жоау Фелиш Жоау Фелиш Атлетико - Хетафе Киран Триппьер Киран Триппьер Атлетико Атлетико
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